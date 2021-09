Peru permite entrada de turistas brasileiros vacinados ou com teste negativo

Viajante que não estiver com a imunização completa pode mostrar o RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque

EFE/Fernando Villar/Archivo Bélgica e Portugal também liberaram a entrada de brasileiros



Os turistas brasileiros ansiosos por viajar agora tem mais uma opção. A partir deste domingo, 5, quem for vacinado ou apresentar teste negativo para Covid-19 poderá entrar no Peru sem a necessidade de quarentena. Pelo decreto do governo peruano, o viajante que não estiver com a imunização completa pode mostrar o RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque. Além disso, o turista precisa apresentar uma declaração de saúde três dias antes da viagem. Na semana passada, Bélgica e Portugal já haviam liberado a entrada de brasileiros. Espanha, Alemanha, França, Suíça e Canadá estão permitido a entrada de viajantes 100% vacinados desde junho. Na América do Sul, o Uruguai deve anunciar a reabertura das fronteiras em 1º de novembro. Já o Chile e a Argentina continuam fechados para os brasileiros.

*Com informações da repórter Karla Sánchez