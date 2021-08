Talibã dá uma semana para que ex-funcionários do governo entreguem armas e bens públicos

Porta-voz do grupo insistiu para que todos cumpram este prazo, para que ‘não haja necessidade de processar ou dar tratamento legal aos infratores caso sejam descobertos’

EFE/EPA/STRINGER Fontes talibãs disseram à Agência Efe que as forças do grupo começaram a tomar o controle da zona militar do aeroporto



Às vésperas do fim da retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão, os talibãs definiram neste sábado, 28, um prazo de uma semana para que todos os ex-funcionários do governo afegão deposto entreguem seus bens e suas armas do serviço público, um novo passo para a consolidação do regime. “Pedimos para que todos que têm veículos, armas, munições e outros bens do governo entreguem os itens mencionados aos órgãos relevantes do Emirado Islâmico [como os talibãs se denominam] no prazo de uma semana”, disse no Twitter o porta-voz principal do grupo, Zabihulla Mujahid.

O representante insistiu para que todos façam a entrega dentro deste período, para que “não haja necessidade de processar ou dar tratamento legal aos infratores caso sejam descobertos”. Embora os talibãs tenham tomado o poder em 15 de agosto, a liderança do movimento tinha ordenado aos seus combatentes que não entrassem nas casas dos funcionários do governo nem tomassem qualquer propriedade estatal até que a liderança decidisse. O movimento islâmico dá, assim, um novo passo no sentido de assumir o controle total do país, uma vez que os Estados Unidos e os aliados internacionais passam as suas últimas horas no país antes do prazo para a retirada total das tropas e o fim das evacuações internacionais. Um dia após a vitória dos talibãs, os EUA assumiram o controle da área militar do aeroporto de Cabul com um aparente pacto de não agressão que permitiu as evacuações, mas que está prestes a terminar.

Fontes talibãs disseram à Agência Efe que as forças do grupo começaram a tomar o controle da zona militar do aeroporto, que já tinha sido entregue pelos americanos. “As forças especiais talibãs ‘Victorious Force’ estão assumindo a parte militar do aeroporto de Cabul”, disse Bilal Karimi, um porta-voz talibã. “Algumas partes [do aeroporto] foram evacuadas [por tropas estrangeiras] e as nossas forças tomaram o controle das mesmas”, informou. A situação de segurança na capital afegã é agora a maior preocupação, após o ataque do grupo jihadista Estado Islâmico no aeroporto de Cabul por um suicida enquanto uma multidão tentava embarcar em voos para fugir do regime talibã. O ataque deixou pelo menos 170 mortos e dezenas de feridos.

* Com informações da EFE