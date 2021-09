Talibã pendura corpos de sequestradores em guindastes no Afeganistão

Criminosos teriam sequestrado um empresário e seu filho, mas foram detidos por combatentes do grupo após uma troca de tiros;

EFE/STRINGER Combatentes do Talibã penduraram corpos após troca de tiros



Membros do Talibã, grupo extremista que assumiu o poder no Afeganistão, mataram quatro supostos sequestradores e penduraram seus corpos em guindastes em público. O caso aconteceu na cidade de Herat, no oeste do país, neste sábado, 25, segundo informações de agências internacionais. Os homens teriam sequestrado um empresário local e seu filho no intuito de retirá-los da cidade. Entretanto, eles foram vistos pelas patrulhas do Talibã e começou uma troca de tiros que resultou em quatro sequestradores mortos e um soldado do grupo extremista ferido. As autoridades alegaram que os corpos foram pendurados para servir de lição para outros criminosos e que as duas vítimas do sequestro foram libertadas. O grupo assumiu o controle do país em agosto com a retirada de tropas internacionais do país. Na sexta-feira, 24, o grupo afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre uma possível retomada de amputações e execuções que marcaram seu período anterior no poder no Afeganistão.

*Com informações da EFE