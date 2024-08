Talibã proíbe que mulheres falem em público e torna o hijab inegociável

Com a aplicação interpretativa da lei islâmica (sharia), governo também proíbe os motoristas de transportar mulheres adultas sem um tutor legal do sexo masculino

EFE/EPA/QUDRATULLAH RAZWAN De acordo com os talibãs, a regra é feita de acordo com a sharia islâmica e a Hanafi, uma das quatro principais escolas de jurisprudência islâmica sunita



O governo de fato do Afeganistão ratificou uma lei para a “Propagação da Virtude e a Prevenção do Vício” que exige o uso do véu para cobrir o rosto de mulheres, e condena a proclamação em público da voz da mulher como uma violação da modéstia, implementando a interpretação mais rigorosa da lei islâmica. A lei relativa ao Ministério da Virtude e do Vício foi ratificada na noite de quinta-feira (23) pelo Emirado Islâmico do Afeganistão, como se denomina o regime de fato dos talibãs. A lei de 35 artigos contém quatro capítulos que abordam questões como o véu completo ou hijab para as mulheres, o vestuário masculino e as regulamentações dos meios de comunicação.

“De acordo com esta lei, o Ministério – da Propagação da Virtude e da Prevenção do Vício – está obrigado a ordenar o bem e proibir o mal (…) e também é responsável pela paz e pela fraternidade entre os povos”, disse o porta-voz do Ministério da Justiça, Barkatullah Rasooli, em uma declaração publicada hoje (23) pelo canal afegão “Tolo News”. Além disso, o Ministério deverá “impedir que as pessoas se envolvam em preconceitos étnicos, linguísticos e regionais”, acrescentou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No artigo que se refere ao hijab, a norma estabelece que é necessário que as mulheres cubram o rosto e o corpo para evitar “causar tentação”, e evitar o som em público ou a voz elevada, incluindo cantar, recitar, ou falando em microfones. Também proíbe os motoristas de transportar mulheres adultas sem um tutor legal do sexo masculino. “A implementação da sharia e do hijab é a nossa. Não podemos negociar com ninguém sobre estas questões”, disse em uma reunião com as autoridades do ministro da Virtude e do Vício, Mohammad Khalid Hanafi.

Para os homens, o Artigo 22 proíbe ou condena o uso de gravata, barbear ou aparar a barba abaixo da altura do punho, ou pentear o cabelo, como violações da lei islâmica. A norma também contém disposições gerais sobre os meios de comunicação e sua obrigação de adaptação à sharia, e a proibição de “humilhar ou insultar os muçulmanos”, bem como incluir imagens de seres vivos. De acordo com os talibãs, a regra é feita de acordo com a sharia islâmica e a Hanafi, uma das quatro principais escolas de jurisprudência islâmica sunita.

*Com informações da EFE