Israel ultrapassou as linhas vermelhas em Gaza, diz presidente do Irã

Ebrahim Raisi afirmou que novas ofensivas ‘poderiam pressionar’ outras partes a ‘tomar ações’

EFE/EPA/MINISTÉRIO EXTERIOR DA RÚSSIA Ebrahim Raisi é o atual presidente do Irã



O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou neste domingo, 29, que Israel ultrapassou as “linhas vermelhas” ao intensificar a ofensiva contra o grupo terrorista palestino Hamas na Faixa de Gaza. De acordo com ele, a medida “poderia pressionar” outras partes a “tomar ações”. Os iranianos são um forte aliado do movimento islamita, que em 7 de outubro lançou um ataque sem precedentes contra Israel, desencadeando a guerra no Oriente Médio. Em retaliação, Israel promove bombardeios incessantes na Faixa de Gaza. “Os crimes do regime sionista ultrapassaram as linhas vermelhas, o que pode levar outros a tomar medidas”, alertou Raisi em uma mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter). “Washington pediu que não fizéssemos nada, mas eles continuam prestando grande apoio a Israel”, acrescentou. Em uma entrevista à rede Al Jazeera, o presidente indicou que “o Irã considera que é seu dever” apoiar “o eixo da resistência”, que inclui grupos armados como o Hamas ou o Hezbollah, grupo xiita libanês. Mas ele também acrescentou que “os grupos de resistência são independentes nas suas opiniões, decisões e ações”. Cerca de 1.400 pessoas morreram em Israel, a maioria civis, no ataque do Hamas, que também sequestrou 239 pessoas, segundo as autoridades israelenses. O grupo islamita afirmou que mais de 8.000 palestinos, também a maioria civis, foram mortos desde 7 de outubro por bombardeios israelenses.

*Com informações do repórter David de Tarso.