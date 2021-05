Teleférico despenca e deixa ao menos 13 mortos na Itália

Um teleférico caiu e deixou ao menos 13 mortos na Itália neste domingo, 23. Além das vítimas fatais, as autoridades do país apontam que duas crianças, de 5 e 9 anos, ficaram muito feridas com a queda, receberam socorro e, neste momento, se encontram hospitalizadas em estado grave. O acidente aconteceu próximo ao cume da linha Stresa-Mottarone na região de Piemonte, no norte do país. A causa do acidente ainda é desconhecida, mas as autoridades trabalham com a hipótese de que o cabo teleférico tenha falhado a cerca de 300 metros do monte, que possui 1.491 metros de altura.

A linha de teleférico foi reaberta recentemente para o público após permanecer fechada por um longo período devido à pandemia de Covid-19. De acordo com o serviço de resgate local, a linha foi renovada em 2016. O governo italiano se pronunciou sobre o acidente nas redes sociais. “O trágico acidente nos desperta profunda dor pelas vítimas fatais e uma grande apreensão pelas vítimas que estão lutando pela vida. Em nome de toda a Itália, expressamos os nossos sentimentos às famílias e comunidades afetadas pelo luto”, registrou o perfil oficial da Presidência no Twitter. O serviço de emergência e a polícia publicaram que estão empenhando todos os esforços para socorrer as vítimas do acidente.

Anche #PoliziadiStato, con @emergenzavvf impegnata nei soccorsi da terra e dall'alto, che proseguono incessanti a #stresa (Verbania) nel luogo dove è avvenuto incidente alla funivia del Mottarone.

Un pensiero commosso a familiari vittime e vicinanza ai feriti.#essercisempre pic.twitter.com/aAH11XgIum — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 23, 2021