Internado no Maranhão, homem infectado com a variante indiana teve piora no estado de saúde

Paciente faz parte da tripulação de um navio que veio da Malásia e ancorou no Estado; além dele, outros cinco passageiros estão infectados com a cepa

Reprodução/Sdshipping Da tripulação, 15 passageiros testaram positivo para a Covid-19



O tripulante que foi infectado com a variante indiana do coronavírus, e que está internado no Maranhão, apresentou piora em seu estado de saúde e foi intubado neste sábado, 22. O quadro foi revelado pelo secretário de saúde do Estado, Carlos Eduardo Lula. Segundo ele, os demais tripulantes da embarcação que testaram positivo para Covid-19 permanecem com sintomas leves ou assintomáticos. O navio, que saiu da Malásia, passou pela África do Sul e chegou em São Luís no dia 14 de maio, com 15 infectados, seis deles com a cepa indiana. O infectologista Helio Bacha alerta que o fator local contribuiu para a expansão da variante na índia. “É o fator mais importante. É a falta de isolamento, a miséria, a falta de política que garanta a necessidade de fazermos isolamento”, explica Bacha. Após o Maranhão identificar os primeiros casos de transmissão da variante indiana, 100 pessoas que tiveram contato com os infectados foram monitoradas e testadas.

*Com informações do repórter Vinicius Moura