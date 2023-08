Crianças e professor ficam presos em teleférico no Paquistão

Cabine ficou presa a 274 metros de altura após um dos cabos romper; ventos dificultam atuação das equipes de resgate

Reprodução/Twitter @TheSaadKaiser Crianças estavam indo para a escola quando o cabo rompeu e paralisou o teleférico



Sete crianças s um professor estão presos em um teleférico a 274 metros de altura acima de uma ravina no Paquistão. O incidente aconteceu quando um cabo se rompeu e deixou a cabine parada no meio do trajeto. Segundo as equipes de resgate que atuam no local, eles estão presos na cabine desde as 23h (horário de Brasília) de segunda-feira, 21, e uma das crianças teria desmaiado por causa da ansiedade e do calor que atinge o local. Mesmo com equipes de resgate trabalhando na situação, o resgate é difícil já que fores ventos atingem a região. Além disso, o próprio helicóptero usado pelas equipes pode desestabilizar o único fio que mantém a cabine no ar. As crianças utilizaram o transporte para ir à uma escola secundária. O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar-ul-Haq Kakar, determinou que teleféricos que estejam há muito tempo sem manutenção devem ser fechados. “Também instruí as autoridades a realizar inspeções de segurança de todos esses teleféricos privados e garantir que sejam seguros para operar e usar”, afirmou.

Pakistan Army’s SSG personnel carrying out damage and risk assessment in preparations for a rescue operation at #Battagram incident. Today, we are all united and praying for the safety of these children. Inshallah, they will be rescued 🤲🏼pic.twitter.com/vpG0JJevTP — Saad Kaiser 🇵🇰 (@TheSaadKaiser) August 22, 2023

*Com informações da Reuters