‘Temos uma enorme oportunidade’, diz Joe Biden em discurso na Filadélfia

Candidato democrata usou um megafone para pedir votos ao lado das netas; ele afirmou que irá governar para todos e que não haverá ‘estado vermelho ou estado azul, apenas os EUA’

Reprodução/ GloboNews Joe Biden em discurso na Filadélfia



O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos Joe Biden fez um breve discurso na tarde desta terça-feira, 3, e pediu votos na Filadélfia, a maior cidade do estado da Pensilvânia. Acompanhado das netas e usando máscara contra a Covid-19, Biden utilizou um megafone para falar. “Queremos verdade, nós queremos a ciência em vez de ficção. Vou cumprir com minhas responsabilidades”, disse o democrata. Uma das maiores bandeiras de Biden na caminhada pela Presidência foi as duras críticas ao governo de Donald Trump em meio a pandemia. Os Estados Unidos acumulam 220 mil mortes e mais de 9 milhões de contaminados pela doença.

“Temos uma enorme oportunidade, como um país. Se eu for eleito, eu vou ser um presidente americano. Não vai ter estados vermelhos ou azuis. Apenas os Estados Unidos”, completou Biden. As cores fazem referência aos dois partidos: Democrata (azul) e Republicano (vermelho). Os votos na Filadélfia são muito importantes para ambos candidatos. A cidade tem em sua maioria eleitores da classe operária e de baixa escolaridade, que por muito tempo votaram em candidatos democratas, mas em 2016 elegeram Trump. O candidato Republicano e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também fez um discurso breve hoje no condado de Arlington, na Virgínia. Por cerca de sete minutos, ele falou sobre as expectativas do dia, comemorou as multidões “nunca vistas antes na história” nos seus comícios presidenciais e disse que a oposição tinha apenas “algumas pessoas sentadas em círculos”.