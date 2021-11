Tempestade causa infestação de escorpiões mortais em cidade do Egito

Mais de 500 pessoas precisaram de atendimento médico; outras três morreram

Reprodução/ Twitter Escorpiões de cauda gorda são nativos do Egito e um dos mais perigosos do mundo



A cidade de Aswan, no Egito, foi atingida por uma infestação de escorpiões mortais nesse início de semana depois de fortes chuvas na região. Segundo a mídia local, a água arrastou escorpiões, cobras e outras animais para a cidade, onde três pessoas morreram e 503 precisaram de atendimento médico. O governo afirmou que as mortes têm a ver com a tempestade, mas os pacientes que se encaminharam aos hospitais foram picados pelos aracnídeos e receberam doses de antiveneno. A situação ficou tão caótica que os médicos precisaram paralisar a vacinação contra a Covid-19 para o atendimento dos feridos. O escorpião de cauda gorda nativo do Egito é um dos mais perigosos do mundo e pode matar um ser humano em até duas horas. Segundo o subsecretário do Ministério da Saúde em Aswan, Ehab Hanafy, ataques de escorpião são comuns na região e levam 100 pessoas todos os dias aos hospitais.