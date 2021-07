Tempestade com raios mata 18 pessoas na Índia; crianças e turistas estão entre vítimas

Todas as mortes foram registradas no estado de Rajasthan, no noroeste do país; uma das quedas de raio atingiu o forte Amer, popular espaço turístico local

Pijarn Jangsawang/Creative Commons Queda de raio no forte Amer deixou pelo menos 11 pessoas mortas



Pelo menos 18 pessoas morreram neste domingo, 11, após uma tempestade com raios atingir diversos pontos do estado de Rajasthan, no noroeste da Índia. Entre as vítimas fatais estavam 11 turistas que visitavam o forte Amer e sete crianças que moravam na região. Segundo autoridades locais, o incidente envolvendo turistas ocorreu quando um grupo que visitava o forte se abrigou embaixo de uma torre para fugir da chuva que atingia a área. Um raio atingiu a torre, que desmoronou e deixou as pessoas soterradas. Como o abrigo ficava localizado em uma espécie de colina, uma espécie de “desfiladeiro” foi formado com o desmoronamento e outras pessoas caíram do local, também morrendo. As equipes de resgate realizaram buscas por mais de 12 horas e conseguiram retirar todos os corpos do local.

Além do incidente no forte Amer, pelo menos outros dois incidentes envolvendo raios no estado de Rajasthan mataram sete crianças na noite do domingo. As circunstâncias nas quais essas mortes ocorreram, porém, não foram esclarecidas por autoridades locais até o momento. O primeiro-ministro do país, Narendra Modi, usou as redes sociais para expressar condolências às famílias das vítimas. “Autoridades estão trabalhando com o governo estadual e todo o suporte possível é oferecido para eles. Rezo pela segurança daqueles que estão em áreas afetadas”, afirmou. A “temporada dos raios” na Índia, geralmente iniciada no mês de junho, afeta centenas de pessoas anualmente e segue em curso até setembro.