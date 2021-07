Ex-PM reage a assalto e mata dois criminosos no interior de SP

Houve troca de tiros e os suspeitos morreram no local; o ex-agente de segurança foi atingido nas costas e a esposa recebeu golpes de facas, mas ambos passam bem

Caso segue em investigação, pois um terceiro assaltante teria conseguido fugir



Dois assaltantes foram mortos depois de tentarem roubar a casa de um ex-policial militar neste domingo, 11, na cidade de Redenção da Serra, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, os dois homens teriam invadido um imóvel onde estava o ex-policial, atualmente empresário na cidade, e sua esposa. Eles foram rendidos e amarrados pelos bandidos, mas o ex-policial conseguiu se soltar e pegar uma arma. Houve troca de tiros e os suspeitos morreram no local. O ex-policial foi atingido nas costas e socorrido ao hospital regional de Taubaté. Ele não corre risco de morrer. A mulher foi atingida por golpes de faca, mas também passa bem. O caso segue em investigação, pois um terceiro assaltante teria conseguido fugir. Os dois criminosos mortos são suspeitos de participação em outro crimes na região.

*Com informações do repórter Fernando Martins