Tempestade de areia provoca acidente com mortes em Illinois, nos EUA

Entre 40 e 60 veículos foram envolvidos no acidente; alguns dos feridos estão em estado grave

Reprodução/ Facebook Nathan Cormier Tempestade de areia causou grande engarrafamento em Illinois



Ao menos seis pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas nesta segunda-feira, 1º, em um acidente envolvendo entre 40 e 60 veículos provocado por uma tempestade de areia no estado de Illinois, nos Estados Unidos. O porta-voz da polícia do estado, capitão Ryan Starrick, disse à imprensa que entre 40 e 60 “veículos de passageiros” estiveram envolvidos em vários choques na estrada interestadual I-55 e que há registro de “vários mortos”. Starrick acrescentou que pelo menos 30 feridos foram transportados para hospitais. Em mensagem nas redes sociais, a polícia estadual explicou que alguns dos afetados estão em condição crítica. Os feridos têm idades entre dois e 80 anos. Entre os veículos envolvidos, dois caminhões foram incendiados durante o acidente com vários veículos, disse o porta-voz. O Departamento de Transportes de Illinois disse no Twitter que a I-55, na altura dos condados de Sangamon e Montgomery, em Illinois, estava fechada em ambas as direções devido a “numerosos acidentes causados por uma tempestade de areia, que reduziu muito a visibilidade”. A polícia estadual informou que o tráfego na I-55 tinha sido desviado para uma rodovia próxima e instou os motoristas a procurarem rotas alternativas.

*Com informações da EFE