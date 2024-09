Tempestade Helene deixa ao menos 33 mortos nos EUA e milhões sem energia

Helene entrou no país na quinta-feira (26) como um furacão de categoria 4, mas rapidamente foi rebaixado para categoria 2 e, posteriormente, para uma tempestade tropical

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Danos deixados pela tempestade Helene em Keaton Beach, Flórida, nesta sexta-feira (27)



A tempestade Helene deixou ao menos 33 mortos nos Estados Unidos nesta sexta-feira (27), na Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. A tempestade entrou no país na quinta-feira (26), como um furacão de categoria 4, mas rapidamente foi rebaixada para categoria 2 e, posteriormente, para uma tempestade tropical. O Helene causou estragos significativos na Flórida e todo o sudeste dos EUA. A tempestade quebrou árvores, destruiu casas e enviou equipes de resgate em missões para salvar pessoas das enchentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A tempestade tinha ventos máximos sustentados de 225 km/h quando atingiu o solo na quinta-feira à noite em uma região escassamente povoada na área rural de Big Bend, na Flórida, lar de vilas de pescadores e refúgios de férias. A desvastação se estendeu ao norte, com inundações até a Carolina do Norte, onde um lago transbordou uma represa.

Vários hospitais no sul da Geórgia estavam sem energia e um no Tennessee estava fechado. O governador da Geórgia, Brian Kemp, disse que dezenas de pessoas ainda estavam presas em prédios danificados pelo furacão. As autoridades estavam “tendo dificuldade para chegar aos lugares”, então equipes com motosserras estavam “trabalhando para liberar estradas”, disse Kemp em uma entrevista coletiva.

Mudanças climáticas

A devastação do Helene ocorre enquanto as mudanças climáticas agravam as condições que permitem que essas tempestades prosperem, intensificando-se rapidamente em águas mais quentes e se transformando em poderosos furacões e tufões, às vezes em questão de horas. Os cinco que morreram em um condado da Flórida estavam em bairros onde os moradores foram instruídos a se retirarem, segundo Bob Gualtieri, xerife do Condado de Pinellas na área de St. Petersburg. Ele disse que as pessoas que ficaram porque não acreditaram nos avisos acabaram se escondendo em seus sótãos para escapar da água que subia.

Mortes também foram relatadas na Geórgia, na Carolina do Sul e na Carolina do Norte. Mais de 4 milhões de casas e empresas estavam sem energia na manhã de sexta-feira na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul, de acordo com o poweroutage.us, que rastreia relatórios de serviços públicos.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que os danos de Helene pareciam ser maiores do que os danos combinados de Idalia e do furacão Debby em agosto. O presidente Joe Biden disse que estava rezando pelos sobreviventes enquanto o chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências se dirigia à área. A agência enviou mais de 1.500 trabalhadores, e eles ajudaram com 400 resgates até o final da manhã. Em Tampa, algumas áreas só podiam ser alcançadas por barco.

Autoridades em outros lugares alertaram que a água poderia conter fios elétricos, esgoto, objetos pontiagudos e outros detritos. Helene é a terceira tempestade a atingir a cidade em pouco mais de um ano. A tempestade tropical Debby deixou milhares de pessoas sem energia em agosto, enquanto o furacão Idalia danificou cerca de 1.000 casas em Valdosta e no condado de Lowndes há um ano.

Às 11 da manhã de sexta-feira, a tempestade estava cerca de 165 quilômetros a nordeste de Atlanta, movendo-se para o norte a 52 km/h com ventos máximos sustentados de 75 km/h, informou o National Hurricane Center em Miami. Os meteorologistas esperavam que o sistema continuasse enfraquecendo à medida que se move para o Tennessee e Kentucky e despejasse chuvas pesadas sobre os Montes Apalaches, com o risco de deslizamentos de terra e inundações repentinas.

Mesmo antes de atingir a costa, a fúria da tempestade foi amplamente sentida, com ventos sustentados com força de tempestade tropical e rajadas com força de furacão ao longo da costa oeste da Flórida. As autoridades recomendaram aos moradores para se retirarem.

Na Carolina do Norte, os meteorologistas alertaram sobre inundações que poderiam ser piores do que qualquer coisa vista no século passado. As retiradas estavam em andamento em várias áreas do estado na sexta-feira e cerca de 300 estradas foram fechadas. A Guarda Nacional do Exército de Connecticut enviou um helicóptero para ajudar. Distritos escolares e várias universidades cancelaram aulas.

Aeroportos na Flórida que fecharam deveriam reabrir na sexta-feira e inspetores estavam examinando pontes e calçadas ao longo da Costa do Golfo para reabri-las ao tráfego rapidamente, disse o secretário de transportes do estado.

Um dia antes de atingir os EUA, o Helene atingiu partes da Península de Yucatán, no México, inundando ruas e derrubando árvores ao passar pela cidade turística de Cancún e pelo litoral No oeste de Cuba, o Helene cortou a energia de mais de 200.000 casas e empresas ao passar pela ilha.

Helene foi a oitava tempestade nomeada da temporada de furacões no Atlântico, que começou em 1º de junho. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional previu uma temporada de furacões no Atlântico acima da média este ano devido às temperaturas recordes do oceano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos