Tempestade severa nos EUA deixa ao menos 31 mortos e causa tornados e incêndios

Uma tempestade severa nos Estados Unidos resultou em uma série de desastres naturais, incluindo tornados e incêndios, que culminaram na morte de pelo menos 31 pessoas, segundo a imprensa local. As mortes aconteceram em pelo menos seis estados, segundo a CBS News. O estado do Missouri foi o mais atingido, registrando 12 óbitos. A polícia do estado relatou queda de árvores e cabos elétricos, assim como danos a edifícios residenciais e comerciais, com algumas áreas severamente impactadas por tornados, tempestades elétricas e granizo. Em Arkansas, três vidas foram perdidas e 29 pessoas ficaram feridas. No Texas, também ocorreram três mortes, atribuídas a acidentes provocados por uma tempestade de poeira. Os ventos, que alcançaram velocidades de até 130 km/h, contribuíram para a propagação de incêndios em diversos estados, como Oklahoma, Texas, Kansas, Missouri e Novo México. Em Oklahoma, mais de 130 focos de incêndio foram contabilizados, e o governador local informou que cerca de 266 mil hectares foram consumidos pelas chamas. Além disso, milhares de residências ficaram sem energia devido à queda de linhas de transmissão.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas para a possibilidade de tornados, incêndios florestais e nevascas em regiões do norte, incluindo Minnesota e Dakota do Sul. As previsões indicam ventos de até 100 km/h e a possibilidade de acúmulo de neve de até 30 cm nessas áreas. A situação climática continua a ser monitorada, com a expectativa de que novos eventos adversos possam ocorrer. As autoridades locais estão mobilizadas para lidar com as consequências da tempestade, prestando assistência às vítimas e avaliando os danos. A resposta emergencial inclui esforços para restaurar a energia elétrica e controlar os incêndios que ainda estão ativos. A população é orientada a seguir as instruções das autoridades e a se manter informada sobre as condições climáticas.

