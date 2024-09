Tempestade tropical Francine atinge Louisiana e gera preocupações com inundações

Passagem do fenômeno resultou na interrupção do fornecimento de energia para mais de 275 mil residências e estabelecimentos comerciais, além de provocar tempestades em áreas costeiras

EFE/EPA/DERICK E. HINGLE Tempestade avançou rapidamente em direção a Nova Orleans



O fenômeno climático conhecido como Francine perdeu força e agora é classificado como uma tempestade tropical na Louisiana, após ter atingido a região como um furacão de categoria 2. A passagem do evento resultou na interrupção do fornecimento de energia para mais de 275 mil residências e estabelecimentos comerciais, além de provocar tempestades em áreas costeiras e aumentar a preocupação com possíveis inundações em Nova Orleans. Com ventos que chegaram a 155 km/h, Francine fez sua entrada na costa da Louisiana, atingindo uma área que ainda se recupera de furacões anteriores.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A tempestade avançou rapidamente em direção a Nova Orleans, onde as chuvas intensas começaram a se espalhar, gerando receios entre os moradores. As previsões indicam que a tempestade deve ser rebaixada a uma depressão tropical à medida que se desloca em direção ao Mississippi. Especialistas alertam para a possibilidade de chuvas entre 10 a 15 centímetros em várias partes do estado e em áreas vizinhas, o que eleva o risco de inundações.

As autoridades locais estão monitorando a situação de perto, dada a vulnerabilidade da região a desastres naturais. A combinação de chuvas torrenciais e ventos fortes pode agravar ainda mais os problemas enfrentados por comunidades que já lidam com os efeitos de eventos climáticos anteriores.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller