Thalyta é a segunda eliminada e revela clima ruim no ‘BBB 24’

Advogada mineira disse que se sentiu intimidada por ter entrado depois dos outros participantes no reality show

Reprodução / Twitter @bbb Thalyta mencionou que o excesso de palpites no seu jogo atrapalhou sua participação no programa



A “pipoca” Thalyta foi se segunda eliminada do “BBB 24“, na noite do domingo, 14. Em um paredão ao lado de Davi e Juninho, a advogada mineira recebeu apenas 22,71% dos votos para permanecer no programa, enquanto Juninho ficou em segundo lugar com 25,14% e Davi foi o mais votado, com 52,15% dos votos favoráveis. Ao deixar a casa e encontrar o apresentador Tadeu Schmidt, Thalyta revelou que se sentiu intimidada por ter entrado depois dos outros participantes. Ela também mencionou que o excesso de palpites no seu jogo atrapalhou sua participação no programa. “Foi muito pouco tempo, mas quem saiba eu consiga fazer o que eu vim aqui fazer, que era mudar a vida das pessoas que eu amo. Estou doida para ver a minha mãe também, o clima estava muito ruim lá”, afirmou a mineira em conversa com Tadeu.

A formação do segundo paredão contou com Davi sendo indicado pelo líder Rodriguinho, enquanto Juninho foi escolhido pela casa, recebendo votos de Yasmin Brunet, Giovanna, Lucas Luigi, Thalyta, Raquele e Wanessa Camargo. Houve um empate entre Juninho e Raquele, sendo que o líder teve o voto de desempate. No paredão, Juninho teve a oportunidade de fazer um contragolpe e escolheu Thalyta para completar o trio que disputou a eliminação.