Tentativa de assalto na Argentina acaba em ‘chuva’ de R$ 167 mil; veja vídeo

Juan Cruz estava indo ao banco quando foi abordado por um infrator; assaltante não levou nada, mas homem perdeu 70 mil pesos

Reprodução/Twitter/@delpynews Homem perde 70 mil pesos em tentativa de assalto na Argentina



Uma tentativa frustrada de assalto no bairro de Belgrano, em Bueno Aires, Argentina, acabou em ‘chuva’ de dinheiro. Isso porque, quando o assaltante tentou roubar um homem de 26 anos, identificado como Juan Cruz, ele reagiu e neste momento a bolsa caiu no chão, fazendo com que sete milhões de pesos argentinos (cerca de R$ 167, 1 mil na cotação atual) voasse. A cena foi observada por várias pessoas que passavam pelo lugar na hora e que, na sequência, correram para pegar as cédulas que estavam no chão, conforme é possível analisar no vídeo que foi disponibilizado na internet. O jornal local ‘La Nación’ informou que a polícia tomou conhecimento do ocorrido na quinta-feira, 30, mesmo dia em que o crime aconteceu. A própria vítima realizou a denúncia. Cruz contou que ele estava indo ao banco por volta do meio-dia e no momento em que ia cruzar a Avenida Libertador, foi abordado por um homem que exigiu que ele passasse mala. Mas a vítima não deu ouvido e, quando o infrator puxou a mochila, ele reagiu, sendo neste momento que a ‘chuva de dinheiro’ aconteceu. Segundo o depoimento de Cruz, o assaltante não conseguiu levar nada e ele seguiu em sua direção inicial para realizar o depósito, contudo, ao chegar na agência bancária, percebeu que tinha perdido 70 mil pesos (R$ 1,5 mil).