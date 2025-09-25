Terremoto de magnitude 5,4 atinge regiões no oeste da Venezuela

Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas informa que o epicentro foi localizado a 40 quilômetros a nordeste de La Ceiba, no estado de Trujillo, e 40 quilômetros a sudeste de Bachaquero, no estado de Zulia

EFE / Henry Chirinos Fotografia dos danos à Igreja de Santa Bárbara devido ao terremoto ocorrido nesta quarta-feira (25) em Maracaibo, na Venezuela



Um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter atingiu as regiões do oeste da Venezuela nesta quarta-feira (24), mas não há registros de mortos ou feridos até o momento, informou a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis). A organização publicou em sua conta na rede social X que o epicentro do terremoto foi localizado 40 quilômetros a nordeste de La Ceiba, uma cidade no estado de Trujillo, e 40 quilômetros a sudeste de Bachaquero, no estado de Zulia. A profundidade foi de 26,5 quilômetros, acrescent o relatório, que detalha que o tremor ocorreu às 18h21 locais (19h21 em Brasília).

No comunicado, a Funvisis pede aos cidadãos que ajudem a calcular a dimensão do terremoto por meio de um questionário publicado na rede social. O ministro do Interior e da Justiça, Diosdado Cabello, disse que não houve “grandes danos estruturais” após o terremoto. “Isso tem muito a ver com a qualidade da construção na Venezuela, entre outras coisas, (o programa do governo) Gran Misión Vivienda Venezuela”, declarou em seu programa semanal “Con el mazo dando”, transmitido pela emissora estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Nos primeiros relatórios da Defesa Civil em diferentes localidades de Zulia, um estado na fronteira com a Colômbia, não foram registrados feridos ou danos graves à infraestrutura. Em um parque no município de Jesús Enrique Lossada, nessa região no oeste do país, “os fios elétricos arrebentaram”, disse a Defesa Civil, que acrescentou que os trabalhadores da empresa estatal de eletricidade Corporación Eléctrica já estavam no local. Além de Zulia, usuários do X relataram ter sentido o tremor em cidades dos estados de Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, bem como em Caracas.

O tremor também foi sentido em algumas partes da Colômbia, principalmente em cidades da costa do Caribe, como Barranquilla e Cartagena, e em Medellín, no noroeste do país.

O terremoto foi de magnitude 6,1 de acordo com o Serviço Geológico da Colômbia, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) relatou uma magnitude 6,2 em uma profundidade rasa com um epicentro em Mene Grande, no estado de Zulia. Cerca de 12 minutos depois, foi registrado um tremor secundário de magnitude 4,3.

*Com informações da EFE

