Cúpula do União Brasil dá tolerância até sexta-feira para Celso Sabino deixar governo

Ministro do Turismo informou ao partido que conversará com o presidente até amanhã

Ricardo Stuckert / PR O ministro do Turismo Celso Sabino se comprometeu com a cúpula da União Brasil a deixar a Esplanada dos Ministérios até sexta-feira (26)



O ministro do Turismo Celso Sabino se comprometeu com a cúpula da União Brasil a deixar a Esplanada dos Ministérios até sexta-feira (26). O ministro havia dito que conversaria com Lula na volta da viagem do presidente à Nova York, para a assembleia Geral da ONU. A legenda então decidiu dar uma tolerância e esperar até o fim da semana. Integrantes da Executiva Nacional que conversaram com a Jovem Pan avaliaram que Sabino já se comprometeu a deixar a pasta do Turismo até está sexta-feira.

Lula, porém, ainda deve fazer uma última investida para manter o ministro na cargo. No início do mês, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniu com o presidente Lula no Palácio da Alvorada em uma tentativa de manter e proteger e apadrinhar o ministro Celso Sabino, evitando que ele deixe a pasta e, ao mesmo tempo, não seja expulso do União Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A cúpula do partido, porém, se manteve irredutível. Diante do dilema, Sabino preferiu se manter no partido, sob a promessa de concorrer ao Senado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.