Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Victoria Abel > Cúpula do União Brasil dá tolerância até sexta-feira para Celso Sabino deixar governo

Cúpula do União Brasil dá tolerância até sexta-feira para Celso Sabino deixar governo

Ministro do Turismo informou ao partido que conversará com o presidente até amanhã

  • Por Victoria Abel
  • 25/09/2025 07h27 - Atualizado em 25/09/2025 07h28
  • BlueSky
Ricardo Stuckert / PR 26.08.2025 – Reunião Ministerial Ministro do Turismo, Celso Sabino, durante Reunião Ministerial. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR O ministro do Turismo Celso Sabino se comprometeu com a cúpula da União Brasil a deixar a Esplanada dos Ministérios até sexta-feira (26)

O ministro do Turismo Celso Sabino se comprometeu com a cúpula da União Brasil a deixar a Esplanada dos Ministérios até sexta-feira (26). O ministro havia dito que conversaria com Lula na volta da viagem do presidente à Nova York, para a assembleia Geral da ONU. A legenda então decidiu dar uma tolerância e esperar até o fim da semana. Integrantes da Executiva Nacional que conversaram com a Jovem Pan avaliaram que Sabino já se comprometeu a deixar a pasta do Turismo até está sexta-feira.

Lula, porém, ainda deve fazer uma última investida para manter o ministro na cargo. No início do mês, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniu com o presidente Lula no Palácio da Alvorada em uma tentativa de manter e proteger e apadrinhar o ministro Celso Sabino, evitando que ele deixe a pasta e, ao mesmo tempo, não seja expulso do União Brasil.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A cúpula do partido, porém, se manteve irredutível. Diante do dilema, Sabino preferiu se manter no partido, sob a promessa de concorrer ao Senado.

Leia também

Governo perde ministro do Centrão, vê anistia avançar e se distancia do Congresso
Saiba quem é a mulher cotada para assumir o Ministério do Turismo
Celso Sabino comunica saída do Ministério do Turismo a Lula

 

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >