Terremoto de magnitude 5,4 deixa 21 feridos e derruba prédios na China

O incidente causou 52 tremores secundários, fazendo com que o Ministério de Gestão de Emergências enviasse uma equipe para Shandong para liderar os esforços de resgate

STR / AFP Uma casa danificada é vista no condado de Pingyuan, cidade de Dezhou, após um terremoto de magnitude 5,4 que abalou o leste da China



Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu o nordeste da China neste domingo, 6, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O evento deixou ao menos 21 pessoas feridas e dezenas de edifícios colapsados, segundo a mídia estatal. Os moradores da região compartilharam vídeos nas redes sociais de luminárias balançando no teto, o chão tremendo, pessoas deixando suas casas e algumas caminhando em meio a escombros. O tremor ocorreu às 2h33 (15h33 de sábado no horário de Brasília) 26 km ao sul da cidade de Dezhou, na província de Shandong, a uma profundidade de 10 km, de acordo com o USGS.

“Durante o terremoto, minha cabeça tremia no travesseiro, achei que estava tendo um pesadelo”, escreveu um usuário na plataforma Weibo. O sistema de monitoramento do USGS, que fornece avaliações preliminares sobre o impacto dos terremotos, emitiu um alerta vermelho indicando possíveis danos extensos e algumas vítimas com base nos dados do abalo. A emissora estatal CCTV, citando as autoridades de Shandong, informou que havia pelo menos “21 feridos” e 126 casas ou prédios “desmoronados” após o terremoto, que foi seguido por 52 tremores secundários. “Desabaram apenas imóveis antigos que estavam desabitados”, afirmou a emissora.

Centenas de linhas de trens na região foram suspensas na manhã de domingo, segundo a CCTV. O Ministério de Gestão de Emergências da China emitiu o nível quatro de resposta a desastres e enviou uma equipe para Shandong para liderar os esforços de resgate, de acordo com a agência estatal Xinhua. O tremor também foi sentido nas cidades de Pequim e Xangai, a cerca de 800 km do epicentro. Terremotos são comuns na China, mas raramente ocorrem no leste do país, onde está localizada a maior parte da população e a maioria das grandes cidades.

*Com informações da agência AFP