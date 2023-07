Terremoto de 5,6 graus é registrado no centro do Chile

Até o momento, não há ocorrência de vítimas ou danos mais graves na região

Reprodução/Twitter/@ChileAlertaApp Terremoto atingiu a parte central do Chile



Um terremoto de 5,6 graus de magnitude na escala Richter abalou, neste domingo, 9, o nordeste de Santiago, capital do Chile – até o momento, não há ocorrência de vítimas ou danos mais graves. De acordo com boletim preliminar do Centro Sismológico Nacional (CSN), o tremor, que foi sentido fortemente às 13h11 locais (15h11 de Brasília), aconteceu precisamente a cerca de 15 quilômetros ao noroeste do balneário de Farellones, que, por sua vez, fica a 50 quilômetros da capital chilena. O fenômeno foi registrado a 114 quilômetros de profundidade. O Chile está localizado na zona sudeste do Cinturão de Fogo do Pacífico, a região com maior número de registros de eventos sísmicos no planeta e sofre centenas de abalos de pequeno grau ao longo do ano.