Ataques israelenses matam 19 no Líbano em meio ao cessar-fogo

A informação é do Ministério da Saúde; o Hezbollah que relatou confrontos com tropas israelenses

AFP Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que atingiu a vila de Burj el-Shmali, no sul do Líbano, no dia 19 de maio de 2026



Ataques israelenses no sul do Líbano na terça-feira (19) mataram 19 pessoas, informou o Ministério da Saúde, enquanto o Hezbollah relatou confrontos com tropas israelenses apesar do cessar-fogo na guerra.

“Um ataque aéreo israelense contra a cidade de Deir Qanun al-Nahr, no distrito de Tiro, resultou em um saldo inicial de 10 mártires, incluindo três crianças e três mulheres, além de três feridos”, disse o ministério em um comunicado, classificando o ocorrido como um “massacre”.

Segundo informações, uma mulher estava entre os nove mortos em outros ataques no sul do país, que deixaram 29 feridos, incluindo seis mulheres e uma criança.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano, controlada pelo Estado, e fotógrafos da AFP também relataram uma série de ataques que atingiram diversas áreas no distrito de Tiro e na província de Nabatieh, no sul do país.

Os dois últimos andares de um prédio em Maashuq, no distrito de Tiro, desabaram após um ataque aéreo, segundo imagens da AFP. O ataque também danificou prédios vizinhos e carros estacionados.

O Ministério da Saúde informou que um ataque à cidade na segunda-feira (18) destruiu um centro de atenção primária à saúde administrado pelo Comitê Islâmico de Saúde, ligado ao Hezbollah.

Um ataque aéreo realizado na terça-feira no bairro de Saray, em Nabatieh, que inclui lojas, uma antiga mesquita e edifícios residenciais tradicionais, destruiu grande parte da área.

Imagens da AFP mostraram uma coluna de fumaça subindo do local.

As forças armadas israelenses já haviam emitido alertas de evacuação para 12 cidades libanesas, 11 delas no sul e uma na região leste do Vale do Bekaa.

Mais tarde, repetiu o mesmo aviso.

Deir Qanun al-Nahr, onde as 10 pessoas foram mortas, não foi incluída no alerta.

Confrontos

Em um comunicado separado, o exército israelense afirmou ter interceptado um drone proveniente do Líbano.

O Hezbollah afirmou na terça-feira que seus combatentes “entraram em confronto… com uma força do exército inimigo israelense que tentou avançar em direção às proximidades da praça da cidade de Haddatha”, acrescentando que “os confrontos ainda estão em andamento”.

Alegou que seus combatentes destruíram um tanque israelense.

O grupo apoiado pelo Irã também afirmou ter realizado diversos ataques contra as forças israelenses no sul do Líbano e ter alvejado plataformas de defesa aérea Domo de Ferro em diferentes partes do norte de Israel, perto da fronteira.

A Defesa Civil libanesa informou na terça-feira que perdeu contato com sete cidadãos após uma incursão israelense na cidade de Rashaya al-Fukhar, no sul do país.

Segundo o comunicado, as forças israelenses libertaram quatro deles posteriormente, enquanto os outros três permanecem “em cativeiro israelense”.

O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra do Oriente Médio em 2 de março, ao disparar foguetes contra Israel em apoio ao Irã, seu aliado.

Desde o início do cessar-fogo em 17 de abril, Israel continuou a lançar ataques, realizar demolições e emitir ordens de evacuação no sul do Líbano, alegando que seu alvo é o Hezbollah.

O governo também emitiu repetidamente alertas de evacuação para dezenas de cidades, atingindo locais distantes da fronteira que abrigavam pessoas deslocadas.

Segundo as autoridades libanesas, os ataques israelenses no Líbano mataram mais de 3.000 pessoas desde 2 de março.

O exército israelense informou na terça-feira que o vice-comandante da companhia da 551ª Brigada da Reserva “caiu em combate” no sul do Líbano, elevando para 21 o número de mortos desde o início da guerra.

Um contratado civil também foi morto no conflito.