Terremoto de magnitude 6,1 atinge a ilha de Sumatra, na Indonésia

Órgãos de monitoramento pediram que moradores fiquem atentos para possíveis tremores secundários, mas não emitiram alertas de tsunami

Reprodução/Twitter @QuakeAlerts Epicentro do terremoto foi registrado a sudoeste da cidade de Padangsidempuan a uma profundidade de 84 km



Um terremoto de magnitude 6,1 na Escala Richter atingiu a Ilha de Sumatra, na Indonésia. Os tremores foram registrados nesta segunda-feira, 3. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês),o epicentro do terremoto foi a sudoeste da cidade de Padangsidempuan, no norte da Ilha, a uma profundidade de 84 km. A agência de sismologia da Indonésia pediu que a população que vive na região se prepare para tremores secundários, mas não emitiu nenhum alerta de tsunami até agora. Segundo os veículos de imprensa locais, não houve relatos de danos por enquanto. A região é alvo frequente de atividade sísmica e vulcânica por causa de sua localização no “Anel de Fogo” do Oceano Pacífico, onde as placas tectônicas se colidem. Em 21 de novembro de 2022, um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a província de Java Ocidental, na ilha principal de Java, matando 602 pessoas. À AFP, moradores da região relataram que o tremor foi mais forte do que o habitual.

*Com informações da AFP