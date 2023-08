Terremoto de magnitude 6,1 atinge Bogotá e grande parte da Colômbia

Pessoas saíram às ruas em pânico; nenhuma vítima ou dano foi reportado até o momento, informou o Serviço Geológico Colombiano

Juan Pablo Pino / AFP Praça de Bolívar, próximo à sede da Presidência em Bogotá, ficou rapidamente lotada de pessoas que chegavam correndo dos prédios vizinhos



Um forte terremoto de magnitude 6,1 atingiu o centro da Colômbia e sua capital, Bogotá, nesta quinta-feira, 17. As pessoas saíram às ruas em pânico, embora nenhuma vítima ou dano tenha sido reportado, informou o Serviço Geológico Colombiano. “Forte tremor em Bogotá, por favor, tomemos todas as medidas de precaução diante de possíveis réplicas. Calma, serenidade e precaução”, declarou a prefeita da capital, Claudia López, na X. De acordo com ela, até o momento, só há “relatos de pessoas presas em elevadores e outros eventos menores. Nada grave”. A Praça de Bolívar, próximo à sede da Presidência em Bogotá, ficou rapidamente lotada de pessoas que chegavam correndo dos prédios vizinhos, de acordo com imagens compartilhadas pelas redes sociais.

O tremor teve epicentro no município de El Calvario, no departamento (estado) de Meta e ocorreu às 12h04 locais (14h04 de Brasília) a uma “profundidade superficial inferior a 30 km”, disse a entidade na rede social X (antigo Twitter). Segundo usuários nas redes sociais, o movimento também foi sentido com força em Villavicencio, Bucaramanga, Tunja, Ibagué e outras cidades próximas ao epicentro. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou magnitude de 6,3. Cerca de 10 minutos após o primeiro evento, o centro geológico registrou uma réplica com epicentro na cidade de Villavicencio, no mesmo departamento, desta vez de magnitude 5,6.

“Verificou-se no município de Calvario, Meta, que foi realizada a evacuação de todo o município. Houve apenas danos em janelas de residências e estabelecimentos”, afirmou um representante da Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD) a jornalistas. De acordo com a mesma fonte, em Villavicencio, foram relatados deslizamentos e estão “verificando mais danos”. O centro da Colômbia tem grande atividade sísmica e uma das principais falhas geológicas do país.

*Com informações da AFP