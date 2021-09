Terremoto de magnitude 6,5 atinge costa da Nicarágua

Tremor foi sentido em pelo menos outros cinco países, mas não deixou mortos ou feridos até o momento

EarthStar Geographics/Reprodução Terremoto não deixou feridos



O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira, 22, que um terremoto de magnitude 6,5 na Escala Richter atingiu a costa da Nicarágua, na América Central, durante a madrugada. De acordo com o órgão, os tremores foram registrados a uma profundidade de 30 quilômetros e distância de 78,2 quilômetros da costa na região de Jiquilillo às 04h57 no horário local (07h57 no horário de Brasília). Até o momento, nenhum alerta de tsunami foi emitido para a área e não há registro de pessoas feridas. O tremor também foi sentido em menor escala em Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Honduras, que também não registraram qualquer ocorrência de acidente até o momento. Segundo o Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais, uma série de tremores secundários foi registrada ao longo da manhã, variando entre 6,0 graus e 4,0. A ocorrência de tremores na região é comum e o mais forte registrado na história moderna ocorreu em setembro de 1992, com magnitude de 7,7 na Escala Richter. Na ocasião, um tsunami foi gerado e pelo menos 116 pessoas morreram.