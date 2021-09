Terremoto de magnitude 6,9 atinge o México; veja vídeos

Tremores foram sentidos na Cidade do México; até o momento não há relatos de mortos ou de danos materiais causados pelo terremoto

EFE/ Mario Guzmán Famílias foram forçadas a deixar suas casas em algumas regiões



Um terremoto de 6,9 graus de magnitude foi sentido nesta terça-feira e fez com que alarmes fossem disparados na Cidade do México, capital do México, sem nenhuma morte ou dano material relatado até o momento. A ocorrência foi confirmada pelo Serviço Sismológico Nacional do México. O tremor ocorreu às 20h47 (local, 22h47 de Brasília), com origem a 14 quilômetros ao sudeste de Acapulco, no estado de Guerrero, de acordo com um relatório preliminar do Serviço Sismológico Nacional. Por conta do terremoto, famílias que vivem na região de Acapulco foram obrigadas a deixarem suas casas. Nas redes sociais, diversos registros da ocorrência foram compartilhados. Confira alguns vídeos:

🇲🇽 Mais imagens do terremoto no México! pic.twitter.com/Pzqa1OIp3I — YΛN (@yansodrejic) September 8, 2021