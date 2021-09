Hospital é inundado e 16 pacientes morrem após fortes chuvas no México

No momento da inundação, havia 104 trabalhadores e 56 pessoas hospitalizadas na unidade; cerca de metade das internações relacionada a problemas decorrentes da Covid-19

Reprodução / Twitter / Zoé Robledo Segundo as autoridades mexicanas, em alguns pontos a inundação ultrapassou dois metros de altura



Pelo menos 16 pessoas morreram depois que um rio transbordou e inundou o hospital do Instituto Mexicano do Seguro Social (IMSS), na cidade de Tula, no Estado de Hidalgo, no México, após fortes chuvas que começaram nesta segunda-feira, 6. Segundo as autoridades de defesa civil, em alguns pontos a inundação ultrapassou dois metros de altura. O diretor geral do hospital, Zoé Robledo, disse, em um vídeo publicado em sua conta no Twitter, que, na hora do incidente, havia 104 trabalhadores e 56 pacientes hospitalizados na unidade. Cerca de metade das internações relacionada a problemas decorrentes da Covid-19. “Quarenta camas de hospitalização estavam na planta baixa e, em 20 minutos, a água subiu”. Ainda segundo Robledo, durante a inundação, houve interrupção no fornecimento de energia para todo o município, e, com isso, a central elétrica do edifício foi inundada. O hospital teve de ser evacuado e os pacientes foram levados para outras instituições de saúde da cidade. Segundo o governador de Hidalgo, Omar Fayad, cinco abrigos temporários foram instalados na região para ajudar os moradores que tiveram as casas afetadas.