Terremoto de magnitude 6,9 atinge Filipinas após tremor que matou duas pessoas e provocou alerta de tsunami

Tremores causaram alguns danos materiais, embora até o momento as autoridades não tenham registrado vítimas

STR / AFP Moradores e equipe médica evacuam pacientes de dentro de um hospital depois que um terremoto de 7,6 atingiu a cidade de Butuan, no sul da ilha de Mindanao



Um novo terremoto de magnitude 6,9 foi registrado em frente à costa sul das Filipinas na madrugada de segunda-feira, 4, (noite de domingo no Brasil), informou Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), depois que um forte terremoto na mesma região deixou no sábado pelo menos duas pessoas mortas e provocou um alerta de tsunami. O tremor, o mais recente de uma série de fortes abalos na região, ocorreu pouco antes das 4h locais (17h de domingo no horário de Brasília) a uma profundidade de 30 km e a cerca de 72 km do município de Hinatuan, na ilha de Mindanao. O Instituto Filipino de Sismologia, que registrou o terremoto com magnitude 6,7, afirmou que não havia risco de tsunami. Pouco depois, outro tremor de magnitude 5,4 foi registrado pelo USGS na região, a 28 km de Aras-Asan, a uma profundidade de 43 km.

Um primeiro terremoto de magnitude 7,6 ocorreu no sul das Filipinas no sábado, levando os residentes a evacuar para áreas mais altas ou para o interior. Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas após o fenômeno, relataram as autoridades. Desde o forte terremoto de sábado, que levou as autoridades a ativar um alerta de tsunami em Surigao do Sul e Davao Oriental, houve mais de 500 réplicas. Os tremores causaram alguns danos materiais, embora até o momento as autoridades não tenham registrado nenhuma morte ou pessoas feridas. As Filipinas ficam no chamado Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático e à bacia do Pacífico, na qual são registrados cerca de 7 mil terremotos, a maioria deles moderados, todos os anos. A maioria é de intensidade leve.