Terremoto de magnitude 7,2 atinge o Haiti e acende alerta; veja imagens

Serviço Geológico dos Estados Unidos prevê graves consequências para o país

Henry Beaucejour/Reprodução de vídeo/Twitter Terremoto atingiu o Haiti neste sábado



Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o Haiti neste sábado, 14. O fenômeno foi detectado a cerca de 150 km de Porto Príncipe, a capital do país. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) afirmou que prevê “alta probabilidade de causalidades e danos à infraestrutura” e que o desastre deve se espalhar no país, com fortes perdas econômicas. Mais cedo, foi emitido um alerta de tsunami para a região, que foi descartado posteriormente. Ainda não se sabe o número de mortos e feridos. O país caribenho ainda tenta se recuperar das consequências de um terremoto da mesma magnitude que ocorreu em 2010 e deixou cerca de 300 mil mortos. Veja abaixo imagens do fenômeno deste sábado.