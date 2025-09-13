Jovem Pan > Notícias > Mundo > Terremoto de magnitude 7,4 atinge a costa da Rússia no Pacífico

Terremoto de magnitude 7,4 atinge a costa da Rússia no Pacífico

Sismo ocorreu a 111 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatskiy

  • Por Jovem Pan
  • 13/09/2025 11h07
  • BlueSky
USGS Terremoto Rússia Em julho, um dos terremotos mais fortes já registrados atingiu a frente da península de Kamchatka

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a península de Kamchatka no extremo leste da Rússia neste sábado (13), reportou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O sismo ocorreu a 111 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatskiy, a uma profundidade de 39,5 km.

Não havia risco de que o terremoto tivesse provocado um tsunami, de acordo com o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC). A análise anterior deu uma magnitude de 7,5 antes de reduzi-la para 7,4.

O PTWC havia informado que eram possíveis ondas “perigosas” ao longo do litoral dentro de 300 km do epicentro do sismo. Mais tarde, o centro afirmou que a “ameaça de tsunami (…) já passou”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Em julho, um dos terremotos mais fortes já registrados atingiu a frente da península de Kamchatka, gerando tsunamis de até quatro metros de altura em todo o Pacífico e evacuações do Havaí ao Japão.

Leia também

Ataque aéreo em Mianmar mata pelo menos 19 estudantes do ensino médio
Trump propõe 'grandes sanções' à Rússia, mas só se europeus pararem de comprar petróleo russo

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >