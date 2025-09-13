Ataque aéreo em Mianmar mata pelo menos 19 estudantes do ensino médio

Segundo o AA, um avião da junta birmanesa lançou duas bombas de aproximadamente 227 kg sobre uma escola enquanto os jovens dormiam

Um grupo armado de uma minoria étnica em Mianmar denunciou, neste sábado (13), que um ataque aéreo da junta militar teria causado a morte de pelo menos 19 estudantes do ensino médio no estado de Rakhine, no oeste.

O ataque teve como alvo duas escolas de ensino médio particulares em Kyauktaw pouco depois da meia-noite de sexta-feira, segundo um comunicado no Telegram do Exército de Arakan (AA), um dos opositores mais poderosos contra os militares birmaneses que estão no poder desde o golpe de Estado de 2021 que derrubou o governo.

Dezenove estudantes do ensino médio, “inocentes”, com idades entre 15 e 21 anos, foram mortos e outros 22 ficaram feridos, segundo o AA, que controla amplas áreas do estado de Rakhine. O grupo armado acusa a junta birmanesa.

O meio de comunicação local Myanmar Now informou que um avião da junta lançou duas bombas de aproximadamente 227 kg sobre uma escola enquanto os estudantes dormiam.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) condenou um “ataque cruel” que se soma à “violência cada vez mais devastadora” no estado de Rakhine, “onde as crianças e as famílias pagam com suas vidas”.

Em agosto, a ONU afirmou que 57% das famílias no centro deste estado não conseguiam suprir suas necessidades alimentares básicas, em comparação com 33% em dezembro, uma situação provavelmente “muito pior” em outras áreas do país menos acessíveis.

