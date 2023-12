Terremoto de magnitude 7,6 atinge as Filipinas

Sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami após os tremores

REUTERS/Lean Daval Jr. Imagem de arquivo de equipes de emergência ajudando a evacuar uma moradora de um condomínio após um terremoto de magnitude 6,5 na cidade de Davao, Mindanao, Filipinas. 31 de outubro de 2019



Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região de Mindanao, na porção leste das Filipinas, neste sábado, 2, de acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC). O sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami após os tremores. O Japão também emitiu alerta de tsunami em que pede que as pessoas não se aproximem da costa. “Se espera uma mudança moderada nos níveis do mar”, diz o comunicado. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o hipocentro do terremoto a uma profundidade de 32 quilômetros e a cerca de 21,2 quilômetros a sudeste da cidade de Hinatuan. As Filipinas ficam no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica na qual são registrados cerca de 7.000 terremotos todos os anos, a maioria deles de intensidade moderada.

*Com informações da Reuters