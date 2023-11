Equipes resgatam 41 trabalhadores presos há 17 dias em túnel desabado na Índia

Autoridades ainda não sabem o que causou o desabamento, mas a região é propensa a deslizamentos de terra, terremotos e inundações; resgate durou mais de 400 horas

SAJJAD HUSSAIN / AFP Ambulância e equipe de resgate próximo da entrada do túnel que desabou na Índia



As equipes de resgates indianas resgataram, nesta terça-feira, 28, os 41 trabalhadores que estavam presos há 17 dias em um túnel na Índia. A operação de resgate foi complexa, mas bem sucedida. “Me sinto totalmente aliviado e feliz pelo bem-sucedido resgaste dos 41 trabalhadores do túnel Sylkiara”, afirmou o ministro Nitin Gadkari, em comunicado. O sucesso resultou dos “esforços coordenados de muitas agências, em uma das maiores operações de resgate dos últimos anos”, acrescentou. Ao voltarem à luz do dia, os resgatados foram recebidos por representantes do governo e coras de flores, entre os aplausos da multidão e as luzes giratórias de um comboio de ambulâncias que os aguardavam. Os trabalhadores ficaram presos na madrugada de 12 de novembro, quando uma seção de um túnel em construção desabou, e eles foram separados da entrada por uma camada de entulho de quase 60 metros de espessura. Depois de mais de duas semanas de perfuração, efetuada majoritariamente por uma perfuradora de túneis que quebrou na sexta-feira, a última parte da escavação foi executada por três equipes de mineiros especializadas em abrir caminho por túneis estreitos, apesar do risco envolvido. Os homens sobreviveram graças a um pequeno duto por onde era bombeado o oxigênio e enviado comida, água e eletricidade. Na semana passada, pela primeira vez desde que o acidente aconteceu e os trabalhadores ficaram presos, imagens registradas por uma câmera conseguiram mostrar as pessoas que aguardam resgate. Antes do uso da câmera, as equipes de resgate se comunicavam com os homens bloqueados por rádio.

Um total de 41 ambulâncias aguardam agora do lado de fora do túnel, segundo imagens da emissora de televisão indiana “NDTV”, para transportar os trabalhadores para um hospital improvisado no local do acidente. Os trabalhadores provavelmente estarão muito debilitados, apesar de terem recebido alimentos, água e medicamentos, bem como oxigênio, desde o dia do desabamento, graças a um tubo estreito que ligava a cavidade à entrada do túnel. Seus familiares foram avisados ​​ao longo da manhã para levarem as roupas e as malas dos trabalhadores, dada a iminência do resgate, noticiou a agência de notícias indiana “ANI”. O resgate dos trabalhadores, que já dura mais de 400 horas, sofreu inúmeros contratempos desde o seu início que atrasaram significativamente o prazo previsto pelas autoridades para retirá-los com vida, após pequenos desabamentos, obstáculos metálicos que impediram a perfuração e avarias nas máquinas de perfuração. As autoridades ainda não sabem dizer o que causou o desabamento do túnel, mas a região é propensa a deslizamentos de terra, terremotos e inundações.

*Com agências internacionais