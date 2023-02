Terremoto de magnitude 7,8 atingiu deixa ao menos 640 mortos na Turquia e na Síria

Ao menos outros 20 tremores ocorreram após o principal; expectativa é de que o número de mortos cresça à medida que as buscas por desaparecidos sejam feitas pelas autoridades

Reprodução/Twitter/@OnePaul87 Registro da destruição provocada pelo Terremoto na Turquia



Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o sul da Turquia e o norte da Síria na manhã desta segunda-feira, 6, derrubando centenas de edifícios e matando pelo menos 641 pessoas. Acredita-se que outras centenas ainda estejam presas sob os escombros e espera-se que o número de vítimas aumente à medida que equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas da região. A agência de gerenciamento de emergências e desastres da Turquia disse que pelo menos 284 pessoas morreram em sete províncias turcas. A agência disse que 440 pessoas ficaram feridas. O número de mortos em áreas controladas pelo governo na Síria subiu para 237, com mais de 630 feridos, segundo a mídia estatal síria. Em ambos os lados da fronteira, moradores acordados pelo terremoto antes do amanhecer correram para fora em uma noite de inverno fria, chuvosa e com neve, enquanto os prédios foram destruídos e fortes tremores secundários continuaram. Equipes de resgate e residentes em várias cidades procuraram por sobreviventes, trabalhando em emaranhados de metal e pilhas gigantes de concreto.

No lado sírio da fronteira, o terremoto destruiu regiões controladas pela oposição que abrigam cerca de 4 milhões de pessoas deslocadas de outras partes da Síria pela longa guerra civil do país. Muitos deles vivem em prédios que já foram destruídos por bombardeios anteriores. Centenas de famílias permanecem presas nos escombros, disse a organização de emergência da oposição, chamada Capacetes Brancos, em um comunicado. Instalações de saúde e hospitais sobrecarregados ficaram rapidamente cheios de feridos, disseram equipes de resgate. Pelo menos 120 pessoas foram mortas em áreas controladas pelos rebeldes, de acordo com os Capacetes Brancos.

O terremoto, sentido até no Cairo, atingiu uma região que foi moldada por mais de uma década de guerra civil na Síria. Milhões de refugiados sírios vivem na Turquia. A faixa da Síria afetada pelo terremoto está dividida entre o território controlado pelo governo e o último enclave do país controlado pela oposição, que é cercado por forças do governo apoiadas pela Rússia. O terremoto foi centrado a cerca de 90 quilômetros da fronteira com a Síria, fora da cidade de Gaziantep, uma importante capital provincial turca.

Pelo menos 20 tremores secundários se seguiram, algumas horas depois durante o dia, o mais forte medindo 6,6, disseram autoridades turcas. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse no Twitter que “equipes de busca e resgate foram enviadas imediatamente” para as áreas atingidas pelo terremoto. “Esperamos superar esse desastre juntos o mais rápido possível e com o mínimo de danos”, escreveu ele.

*Com informações da AP News