Embarcação com 14 pessoas afunda na Baía de Guanabara; 8 estão desaparecidas

Com reforço da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros realiza as busca com o apoio lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves

Reprodução/Record TV Embarcação naufragou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro



Uma embarcação afundou na tarde deste domingo, 5, na Baía de Guanabara. Em nota enviada à Jovem Pan, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ) informou que o naufrágio aconteceu próximo à Ilha de Paquetá: “Segundo relatos atualizados, havia 14 pessoas a bordo da embarcação. Seis vítimas foram resgatadas por terceiros, receberam os primeiros-socorros do CBMERJ e foram encaminhadas para o CER da Ilha do Governador: duas mulheres, dois homens e duas crianças do sexo masculino. Oito pessoas seguem desaparecidas: uma criança e um adolescente do sexo masculino e seis adultos, sendo três homens e três mulheres. Guarda-vidas e mergulhadores da corporação atuam nas buscas pelas vítimas com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves”.

Não foi divulgado se o naufrágio tem relação com as condições climáticas. Neste domingo, houve chuvas intensas na região. Em nota, a Marinha do Brasil disse que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) tomou conhecimento da ocorrência na tarde deste domingo e “enviou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) ao local para averiguações”. “Insta salientar que não foi verificado indício de poluição hídrica no local. A CPRJ esclarece, também, que um procedimento interno será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente, bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de ocorrências análogas no futuro”, destacou a CPRJ. Quando as formalidades legais forem cumpridas, “os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação”.