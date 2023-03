Terremoto de magnitude 6,8 atinge costa do Equador e deixa quatro mortos

Tremor foi sentido por volta do meio-dia (horário local) e replicado no Peru; não há risco de tsunami

GLEEN SUAREZ / AFP Dois tremores foram sentidos no início da tarde deste sábado no Equador e no Peru



Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu o Equador neste sábado, 18, segundo o U.S. Geological Survey. No entanto, autoridades sísmicas do Peru apontaram magnitude 7,0. O tremor foi sentido na zona costeira do Equador, na província de Guayas, a 80 km de Guayaquil, por volta das 12h11 (horário local) e replicado na costa norte e central do Peru. Os tremores abalaram várias residências e prédios na região. Pelo menos quatro pessoas morreram e vários edifícios foram danificados, segundo um balanço preliminar das autoridades. Após o primeiro abalo, um segundo foi sentido com magnitude 4,8. As autoridades peruanas descartaram a geração de um tsunami pelo terremoto.