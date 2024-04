Terremoto em Taiwan provoca desabamento de edifícios

Estima-se que algumas pessoas estejam presas; esses foram os tremores mais forte em 25 anos

Way / UGC / AFP Este folheto UGC de um usuário conhecido como Way mostra um prédio danificado em Hualien em 3 de abril de 2024, depois que um grande terremoto atingiu o leste de Taiwan



Ao menos dois prédios desabaram na cidade de Hualien, no leste de Taiwan, após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a região. Estima-se que algumas pessoas estejam presas, disse um funcionário dos bombeiros. “O terremoto foi perto da superfície e é raso. Foi sentido em toda Taiwan e nas ilhas […] É o mais forte em 25 anos”, disse Wu Chien-fu, diretor do Centro Sismológico de Taiwan, referindo-se ao terremoto de magnitude 7,6 de setembro de 1999, que deixou 2.400 mortos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou que o terremoto teve uma magnitude de 7,4.

Segundo o USGS, o terremoto teve seu epicentro a 18 km ao sul de Hualien, com uma profundidade de 34,8 km. Autoridades de Taiwan, Japão e Filipinas emitiram alertas de tsunami para suas regiões costeiras, embora a ameaça tenha sido reduzida, informou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. Mesmo assim, o principal aeroporto da região de Okinawa, no sul do Japão, suspendeu os voos devido ao risco de tsunami.

O terremoto foi sentido em toda Taiwan e teve várias réplicas, uma delas de magnitude 6,5 perto de Hualien, segundo a agência meteorológica da ilha. Na capital, Taipé, o metrô suspendeu a circulação por quase uma hora, e as autoridades pediram aos moradores que ficassem atentos para vazamentos de gás. “Eu queria sair correndo, mas não estava vestido. Foi tão forte”, disse Kelvin Hwang, hóspede de um hotel no centro.

*Com informações da AFP