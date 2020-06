Terremoto de magnitude 5,8 atinge região central da Califórnia

O tremor acontece um dia após o sul do México registrar um terremoto de 7,5 graus

EFE Terremoto na Califórnia



Um terremoto de magnitude 5,8 na escala Richter abalou a região central da Califórnia, perto de Lone Pine, uma cidade a mais de 330 quilômetros a nordeste de Los Angeles, informou o Serviço Geológico Americano (USGS) nesta quarta-feira (24), sem nenhum dano relatado.

O terremoto atingiu a remota região do estado às 10h40 (local, 14h40 de Brasília) e foi fortemente sentido, segundo a imprensa local. Entretanto, até o momento, não houve relato de feridos ou danos patrimoniais.

O terremoto também foi sentido em outras cidades da Califórnia, como Fresno, Visalia e Bakersfield, de acordo com o jornal Los Angeles Times. A área afetada nesta quarta havia registrado um pequeno movimento telúrico de magnitude 4,6 há dois dias.

O tremor na Califórnia veio um dia depois que pelo menos seis pessoas morreram em um terremoto de 7,5 graus de magnitude no centro e no sul do México, deixando cerca de 500 casas e 55 monumentos históricos danificados.

O Serviço Nacional de Sismologia do México informou nesta terça que o abalo foi sentido nos estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Estado do México e Cidade do México, e foi sentido por até 22 milhões de pessoas.

O terremoto mais trágico da história recente, e que ainda permanece na memória de muitos californianos, foi o de Northridge de 1994, com magnitude de 6,7, e na região metropolitana de Los Angeles, que deixou 57 mortos, milhares de feridos e inúmeros danos materiais.

*Com informações da EFE