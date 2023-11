Terrorismo na Europa e assassinato de Putin: vidente do 11 de Setembro deixou profecias para 2024; confira

Baba Vanga ficou mundialmente conhecida pelos seus acertos nas previsões, como acidente nuclear de Chernobyl, queda da União Soviética e Covid-19; ela morreu em 1996

Baba Vanga, uma mulher cega da Bulgária, que ficou conhecida pelas previsões do acidente nuclear de Chernobyl, queda da União Soviética, morte do líder russo Josef Stalin e o 11 de Setembro, também deixou profecias referente ao ano de 2024. Apesar de sua morte ter sido em 1996, suas previsões ainda repercutem no mundo. Para o próximo ano, a mulher, que além de vidente também era curandeira, previu que haverá ataques terroristas na Europa, crise econômica e ataques biológicos e tentativa de assassinato do presidente da Rússia, Vladimir Putin, publicou a ‘Sky History’. Em meio a essa mar de tragédias que podem acontecer no próximo ano, ela previu algo bom: o aumento das descobertas na medicina. Apesar dos acontecimentos de vanga mais populares terem sido os listados acima, ela também teve sucesso em outras previsões, como: secas e inundações em 2022, pandemia de Covid-19, Tsunami de 2014, desastre do submarino Kursk de 2000, e sua própria morte. Ela morreu de câncer de mama aos 85 anos, no dia 11 de agosto de 1996. Seu velório atraiu uma multidão. Apesar de ainda faltar muito tempo, dentre as profecias de Baba Vanga, cujo nome é Vangelia Pandeva Dimitrova, está que o mundo acabará em 5079. Nos últimos dias, uma de suas previsões, sobre uma grande guerra muçulmana, envolvendo Estados Unidos e Europa, está prevista para 2043, ganhou mais força depois da guerra entre Israel e Hamas, iniciada em 7 de outubro.