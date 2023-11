Hamas liberta último grupo de reféns da primeira trégua com Israel

Sequestrados estão a caminho do território israelense; eles foram trocados por 33 presos palestinos

EFE/EPA/CLEMENS BILAN Folhetos mostrando pessoas atualmente desaparecidas que foram sequestradas pelo Hamas em Israel



O Hamas libertou na noite desta segunda-feira, 27, (tarde no horário de Brasília), o quatro grupo de reféns israelenses que estavam na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, informou Majed al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar. “Onze reféns se encontram atualmente a caminho do território israelense”, disse o exército israelense citando informação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Os sequestrados já estão a caminho de Israel. Em torca deste último grupo de reféns do primeiro acordo entre israelenses e o grupo islâmico, foram liberados 33 preses palestinos condenados e julgados por crimes de segurança, segundo a imprensa de Israel. Está nova leva de reféns, que ficaram 52 dias sob o comando do Hamas, é composto por crianças e mulheres, assim como os grupos anteriores. Entre eles estão: Sharon Aloni Cunio, 33, Emma Cunio, 3, e Yuli Cunio, 3; Karina Engel-Bart, 51, Mika Engel, 18, e Yuval Engel, 10; Sahar Calderon, 16, e Erez Calderon, 12; Or Yaakov, 16, e Yagil Yaakov, 12; Eitan Yahalomi, 12. O primeiro acordo entre SIrael e Hamas, que teve início no dia 24 de novembro, previa a libertação de 50 reféns em troca da 150 presos palestinos, além de um cessar-fogo de quatro dias e ajuda humanitária. O prazo inicial encerrava na manhã de terça-feira, 28, (madrugada no horário de Brasília), porém, com mediação de Estados Unidos, Catar e Egito, a trégua foi estendida por mais dois dias, e prevê a libertação de 20 reféns por 60 presos palestinos.