Texas cria postos de controle de caminhões após morte de 53 imigrantes

Equipes serão treinadas para detectar caminhões clonados na fronteira com o México

Reprodução/ KABB Caminhão foi encontrado em San Francisco na segunda-feira



O governador do Texas, Greg Abbott, ordenou nesta quarta-feira, 29, o estabelecimento de mais postos de controle de caminhões em todo o estado, além de outras medidas, para evitar tragédias como a morte de 53 pessoas em um caminhão encontrado na última segunda-feira. Em entrevista coletiva em Eagle Pass, o governador republicano anunciou que o Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS) implementará os novos pontos de inspeção veicular, focados em caminhões de carga. “O DPS criará e implementará uma estratégia de pontos de controle imediatamente. Eles vão começar a mirar em caminhões como aquele no qual as pessoas morreram”, destacou. Os postos de controle farão parte da operação Lone Star, implementada por Abbott no ano passado para reforçar a segurança da fronteira sul. O republicano explicou que o DPS implementará equipes treinadas para detectar caminhões clonados ao longo dos corredores de contrabando. A resposta da Abbott chega depois que as investigações revelaram que o caminhão que transportava mais de 60 migrantes trancados no trailer sob altas temperaturas passou por pelo menos dois pontos de inspeção ao entrar nos Estados Unidos vindos do México.

O caminhão vermelho, que foi encontrado na segunda-feira em uma rodovia de San Antonio depois das 18h, havia sido clonado e carregava a identificação falsa de uma empresa de carga do Texas. Francisco Garduño, comissário do Instituto Nacional de Migração (INM) do México, explicou hoje que o veículo passou pelos postos de imigração dos EUA, onde foi capturado por câmeras de segurança às 14h50 da última segunda-feira em Encinal (Texas). Isso sugere que os imigrantes tiveram que permanecer trancados no caminhão por várias horas, no que foi considerada a maior tragédia relacionada com o tráfico de pessoas nas últimas décadas nos Estados Unidos. O motorista, identificado por funcionários do governo mexicano como Homero Zamorano, foi flagrado por uma câmera atravessando um posto de controle do Escritório de Alfândega e Proteção Fronteiriça dos EUA (CBP) em Encinal.

A este respeito, Abbott disse que “a Patrulha de Fronteira não tem recursos para poder inspecionar todos os caminhões e, como resultado, não tinha capacidade para salvar essas vidas”. Zamorano foi preso em um campo próximo se passando por um dos imigrantes contrabandeados no caminhão, segundo informações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Além dos novos postos de controle de veículos, Abbott afirmou que o DPS enviará pelo menos duas novas equipes compostas por soldados da Guarda Nacional do Texas para áreas com cruzamentos recordes. A Guarda Nacional do Texas também planeja colocar mais drones no ar nos próximos meses para monitorar a fronteira. Também haverá mais barreiras de arame farpado ao longo da fronteira do Rio Grande e cercas para desencorajar a passagem de imigrantes. “Nossas orações estão com as famílias afetadas”, disse o governador Abbott. “Nós não queremos ver isso nunca mais.”

*Com informações da EFE