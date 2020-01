The New York Times exibe vídeo que revela avião ucraniano explodindo durante voo

O acidente com o avião da Ukraine International Airlines aconteceu nesta quarta-feira (8) e 176 pessoas morreram

Reprodução / The New York Times Momento em que o avião da Ukraine International Airlines é atingido no ar



O vídeo publicado nesta quinta-feira (9) pelo jornal The New York Times mostra o momento em que o voo do Boeing da Ukraine International Airlines explode durante o voo, pouco após a decolagem do aeroporto de Tehran, nas proximidades de Bagdá, capital do Iraque.

Autoridades americanas afirmam que o avião teria sido atingido por mísseis disparados pelo Irã. O The New York Times informa que as imagens obtidas são legítimas.

Ainda de acordo com o jornal, uma pequena explosão ocorre no ar e teria acontecido no momento em que a aeronave é atingida por um míssil iraniano.

As imagens revelam que, mesmo após a explosão, o avião continua voando por mais alguns minutos. A aeronave teria caído enquanto tentava retornar ao aeroporto de Tehran.

Ao final do vídeo de 19 segundos é possível ouvir um forte barulho de explosão.

Ainda nesta quinta, autoridades americanas informaram que acreditam que o acidente não foi causado por falha mecânica, mas sim por um míssil disparado pelo Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também afirmou que não acredita que a queda do aeronave que resultou na morte de 176 pessoas tenha acontecido devido a uma falha mecânica. Ao ser questionado sobre o caso nesta manhã, Trump disse que “tinha suas suspeitas”.

Confira o momento em que o avião é atingido: