Tigre de 14 anos morre em zoológico dos EUA após contrair Covid-19

Um tigre de 14 anos morreu depois de contrair Covid-19 no Columbus Zoo, localizado em Ohio, nos Estados Unidos. Segundo a equipe do zoológico, Júpiter, que é um tigre de Amur, morreu no domingo, 26, quando os funcionários do local confimaram que ele desenvovleu uma pneumonia causada pela Covid-19. “Na quarta-feira, 22 de junho, a equipe conseguiu reconhecer que ele estava doente (ele não estava interessado em comer e estava relutante em ficar de pé, se mover ou interagir com os cuidadores)”, disse o zoológico nas redes sociais. A administração também informou que o animal foi submetido a tratamentos, mas o animal não resistiu. Júpiter nasceu em julho de 2007 em Moscou, na Rússia. Antes de vir para os EUA, o tigre passou pelo zoológico de Dvur Kralove, no norte da República Tcheca. Ele tinha nove filhotes.

We're sad to share that 14-year-old Amur tiger, Jupiter, passed away on June 26 after developing pneumonia caused by the COVID-19 virus. Jupiter had been on long term treatment for chronic underlying illnesses, which made him more susceptible to the virus. https://t.co/LlwOb2yeyo pic.twitter.com/pTEmNUsm9p

— Columbus Zoo (@ColumbusZoo) June 29, 2022