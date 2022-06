Rússia diz ter mais de 6 mil prisioneiros de guerra ucranianos

Kremlin também informou que foi feita uma troca de 144 combatentes da Ucrânia por soldados russos e separatistas pró-Moscou

EFE/EPA/STR Soldados ucranianos foram libertados após negociações com a Rússia



O governo da Rússia informou que tem mais de 6 mil prisioneiros de guerra ucranianos que foram capturados ou se renderam durante o confronto entre as duas nações. A informação foi confirmada pelo Kremlin através de comunicado de Igor Konashenkov, porta-voz do ministério russo da Defesa. “O número total de militares ucranianos capturados ou que se renderam supera 6 mil”, diz o comunicado. Além disso, Konashenkov confirmou que Rússia e Ucrânia trocaram 144 prisioneiros na quarta-feira, 29, sendo a maior operação do gênero desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022. Foram libertados soldados russos e separatistas pró-Moscou. “Quase todos que foram liberados estão feridos ou gravemente feridos. Estão recebendo os atendimentos médicos necessários”, informou o porta-voz. Nesta quinta-feira, 30, o exército ucraniano celebrou a “libertação de um território estratégico” após a Rússia retirar suas tropas da Ilha das Serpentes, no Mar Negro. “Agradeço aos defensores da região de Odessa que fizeram todo o possível para libertar um território estrategicamente importante”, disse o comandante das Forças Armadas ucranianas, Valeriy Zaluzhny.

*Com informações da AFP