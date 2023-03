‘TikTok é ameaça que precisa terminar de uma forma ou outra’, diz Blinken

Chefe da diplomacia americana fez o comentário para comitê da Câmara dos Representantes no mesmo dia em que o diretor executivo da rede social pediu que o aplicativo não seja vetado no país

Antony Blinken, chefe da diplomacia americana, defende o banimento do aplicativo do país



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse nesta quinta-feira, 23, que a rede social e aplicativo chinês TikTok é uma “ameaça” à segurança nacional americana que “precisa acabar de uma forma ou de outra”. O chefe da diplomacia americana fez os comentários perante um comitê da Câmara dos Representantes no mesmo dia em que o diretor executivo do TikTok, Shou Zi Chew, pediu em outra audiência no Congresso dos EUA para que o aplicativo não seja vetado no país. O congressista republicano Ken Buck perguntou a Blinken se o TikTok é uma “ameaça à segurança dos Estados Unidos”, e o secretário respondeu: “Penso que sim”. Quando questionado pelo mesmo legislador se o aplicativo chinês deveria ser banido nos Estados Unidos, Blinken respondeu que “precisa acabar de uma forma ou de outra, há diferentes maneiras de fazer isso”. “Nós, a gestão, e outros estamos enfrentando o desafio que (o TikTok) representa e tomando medidas de abordagem”, declarou.

Os EUA acusaram a China de utilizar o TikTok como ferramenta de espionagem e proibiram o download do aplicativo em smartphones do governo, enquanto o Congresso debate projetos de lei para proibi-lo em nível nacional. Nesta quinta, o CEO do TikTok disse aos membros do Congresso que a proibição da sua plataforma prejudicaria a economia e a liberdade de expressão. Chew ressaltou que é cidadão de Singapura e que vive em Singapura, que o TikTok é dirigido por uma equipe executiva nos Estados Unidos e Singapura, que a sua sede é em Los Angeles e Singapura. Disse estar ciente, contudo, que o fato de a empresa matriz, ByteDance, ter fundadores chineses levantou suspeitas sobre se a sua plataforma poderia ser utilizada ou se tornar uma ferramenta da China ou do Partido Comunista.

*Com informações da EFE