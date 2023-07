Tiktoker confundido com Diabo se safa por pouco de linchamento no Peru; veja vídeo 

Caso aconteceu na cidade de Huancayo; homem estava vestido de ‘Freeza’, um personagem da franquia Dragon Ball, cujas vestimentas incluem chifres e rabo

Reprodução/TikTok/@piero_delcastillo John Guerrero Torres estava vestido como personagem Freeza do Dragon Ball



Um tiktoker passou por uma situação engraçada, mas, ao menos tempo, perigosa enquanto gravava seus vídeos. Ele estava fazendo uma live, disfarçado de ‘Freeza’, um personagem da franquia Dragon Ball, cujas vestimentas incluem chifres e rabo quando foi confundido com o ‘Diabo’. O caso aconteceu na cidade de Huancayo, no Peru, por volta da 1h da manhã. Tudo começou quando boatos começaram a correr de que um demônio estava circulando pelo entorno do cemitério. Curiosos, os moradores foram até lá para averiguar a situação, porém, quando chegaram, se depararam com um jovem vestido como Freeza do Dragon Ball, que é um dos principais inimigos do Gokú. O homem, identificado, segundo pela imprensa, como John Guerrero Torres, estava preste a ser linchado, mas evitou o ocorrido informando que era tiktoker e que estava realizando uma transmissão ao vivo em sua conta. De acordo com a polícia peruana, o John havia sido desafiado por seus seguidores a entrar no local que estava reportando sons estranhos atribuídos a seres malignos.