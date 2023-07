Amigas, cantoras Leny Andrade e Doris Monteiro são veladas juntas no RJ

Velório das artistas que morreram no mesmo dia está acontecendo no Teatro Municipal

ONOFRE VERAS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Velório de Leny Andrade e Doris Monteiro acontece no Teatro Municipal do Rio de Janeiro



O velório das cantoras Leny Andrade e Doris Monteiro está acontecendo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 25. A cerimônia é aberta ao público. As cantoras que deixaram suas marcas na história da música brasileira, sobretudo da bossa nova, eram amigas e morreram no mesmo dia, nesta segunda-feira, 24. Leny, um dos maiores nomes do jazz e da bossa nova, morreu de pneumonia e broncopatia inflamatória. Ela tinha 80 anos e havia sido internada recentemente, em junho, e diagnosticada com pneumonia. O corpo de Leny segue para o Memorial do Carmo, no Caju, onde haverá outra cerimônia de despedida, das 14h às 16h, e será depois cremado. Já Doris Monteiro, cantora que antecipou o canto suave da bossa nova e estreou na música aos 16 anos, morreu de causas naturais aos 88 anos. O corpo de Doris também será cremado, em cerimônia restrita à família. Artistas como Eliana Pittman e Lucinha Lins estiveram no velório para dar um último adeus às cantoras. Nas redes sociais, elas também receberam homenagens de fãs e famosos, incluindo Zezé Motta e Margareth Menezes.

*Com informações do Estadão Conteúdo.