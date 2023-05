Tiroteio deixa diversos feridos em praia no sul da Flórida

Tiros aconteceram em calcadão na cidade de Hollywood; nove pessoas foram levadas ao hospital

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Pessoas foram atingidas no calçadão em praia em Hollywood



Várias pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 30, por tiros no calçadão da cidade de Hollywood, na Flórida, nos Estados Unidos, de acordo com a imprensa local. A polícia não divulgou detalhes do que aconteceu, mas uma câmera de segurança instalada no local registrou imagens de pessoas correndo apavoradas pelo calçadão da praia que fica a cerca de 30 quilômetros de Miami. No entanto, a emissora de TV local “CBS” afirmou que ao menos nove pessoas precisaram ser levadas para o hospital, incluindo menores de idade, e há cinco detidos. A polícia de Hollywood pediu às pessoas que não se aproximassem de uma área limitada do calçadão da Broadwalk, pois há uma investigação em andamento.

*Com informações da EFE