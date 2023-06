Tiroteio durante cerimônia de formatura deixa nove feridos em escola nos EUA

Sete vítimas ficaram com ferimentos de bala e foram socorridas para um hospital local; dois suspeitos foram presos

Ralph/Pixabay Caso foi registrado em uma escola no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 6



Um tiroteio durante uma cerimônia de formatura de uma escola no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, deixou nove pessoas feridas nesta terça-feira, 6. De acordo com autoridades locais, duas das vítimas estão em estado grave. Sete das nove vítimas foram encontradas com ferimentos de bala e socorridas para um hospital local, informou o chefe de polícia interino de Richmond, a capital do estado, Rick Edwards, em entrevista coletiva. Dois suspeitos foram presos por envolvimento no ataque, disse Edwards, acrescentando que a investigação sobre o que aconteceu ainda está em uma “fase preliminar”, mas que não há mais uma “ameaça” ativa para a comunidade. Segundo Edwards, agentes da polícia que se encontravam no local da cerimônia de formatura ouviram tiros por volta das 17h30 (19h30 em Brasília). Os agentes pediram reforços, que chegaram mais tarde ao local, onde encontraram os feridos, incluindo as duas pessoas atualmente em estado crítico. O prefeito de Richmond, Levar Stoney, expressou condolências às vítimas e às suas famílias, e comentou que o ataque não foi apenas “trágico”, mas também “traumático” para os presentes, uma vez que ocorreu durante uma cerimônia de formatura. “O que vem à minha mente é a pergunta: ‘Nada mais é sagrado?'”, comentou o prefeito. Até agora, neste ano, foram registrados 278 tiroteios em massa – com mais de quatro vítimas, sendo feridos ou mortos – no país, de acordo com o Gun Violence Archive.

*Com informações da EFE.